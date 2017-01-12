12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:15

KONYA (AA) - Konya'da içkili restoranda tuvalet sırası yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde bir restoranda, iki grup arasında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yasin Saklan (33) ve Hacı Arif Küçükkara (41) bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saklan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da kış
YEREL

KONYA'DA KIŞ
Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret
YEREL

BAŞARILI SPORCULARDAN BAŞKAN AKKAYA'YA ZİYARET
Konya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL

KONYA'DA HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Başkan Özaltun, çalışan gazetecilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN, ÇALIŞAN GAZETECİLERLE BULUŞTU
Başkan Özgüven'dan gazeteciler onuruna yemek
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN'DAN GAZETECİLER ONURUNA YEMEK
Büyükşehir'den Dış İlişkiler ve Turizm alanındaki projelere destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN DIŞ İLİŞKİLER VE TURİZM ALANINDAKİ PROJELERE DESTEK
Akyürek: &quot;Kalkınmada enerji son derece önemli&quot;
YEREL

AKYÜREK: "KALKINMADA ENERJİ SON DERECE ÖNEMLİ"
Seydişehir'de açık öğretim sınavına 610 kişi girecek
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE AÇIK ÖĞRETİM SINAVINA 610 KİŞİ GİRECEK
Meram Belediyesi'nden kültür ve sanata katkı
YEREL

MERAM BELEDİYESİ'NDEN KÜLTÜR VE SANATA KATKI
Seydişehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kulu Kaymakamı Arslan, gazetecilerle yemekte bir araya geldi
YEREL

KULU KAYMAKAMI ARSLAN, GAZETECİLERLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ