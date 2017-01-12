"Moyamoya" hastası Rümeysa evine döndü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın desteğiyle Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, tedavisinin ardından Mersin'e döndü.

İlçede yaşayan Nuran ve Adem Cüce çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7. sınıf öğrencisi Rümeysa'nın, bir yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda "moyamoya" hastalığına yakalandığı öğrenildi. Acil ameliyat edilmesi gereken Rümeysa, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın desteğiyle Ankara'da tedavi altına alındı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan ve 16 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Rümeysa, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine döndü.

- "Büyük bir badire atlattık"

Baba Adem Cüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a teşekkür etti.

Hastanede çok iyi karşılandıklarını aktaran Cüce, "Ameliyat sonrası 16 gün süren tedavi döneminde bize çok iyi baktılar. Hastanede sanki evimizde gibi muamele gördük. Büyük bir badire atlattık. Allah kimseye bu acıyı sıkıntıyı yaşatmasın. Kızım şimdi çok iyi, kızımın iyileşmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Cüce'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tollu, burada yaptığı konuşmada, Rümeysa'nın tedavisinin ardından evine dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tollu, "Devletimizin güçlü kurumları kızımızın ameliyatını yaptırdı ve sağlığına kavuşmasını sağladı. Güçlü ve sosyal devlet olmanın gereği bu olsa gerek. Kızımızın tedavisi için 150 bin lira gibi ciddi bir rakam gerekiyordu. Devletimiz bunu karşıladı ve sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Kızımız okuyacak ve kendisinin sağlığına kavuşmasını sağlayan devleti için çok çalışacağına yürekten inanıyorum ve geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Genellikle Uzak Doğu'da rastlanan "moyamoya" hastalığı, beyindeki bazı damarların tıkanması sonucu, çocuk ve gençlerde genellikle geçici felçliğe, yetişkinlerde ise beyin kanamasına neden oluyor.

