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Uşak'ta eğitime bir gün ara

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:11

UŞAK (AA) - Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimin bugün öğleden sonra ve yarın yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Uşak Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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