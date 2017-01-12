Kar yağışı seraları vurdu

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 300'den fazla sera çöktü.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçenin Elsazı, Dudualan ve Çamlık köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle seralar ve tarım alanları zarar gördü. Elsazı, Dudualan ve Çamlık köyünde üzerinde kar biriken 300'den fazla sera yıkıldı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, köylerde ağırlıklı olarak yeşillik ekili bulunan seralarda hasar tespit çalışması yaptı.

Elsazı Köyü Muhtarı İbrahim Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerindeki seraların yüzde 95'inin kar nedeniyle yıkıldığını söyledi.

Seralarla birlikte içindeki mahsullerin de zarar gördüğünü, üreticinin büyük zararı olduğunu ifade eden Özçelik, hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçinin yardım beklediğini vurguladı.

Özçelik, köydeki 70-80 yaşındaki vatandaşlarla görüştüğünü onların bile bu kadar kar yağışını ömürlerinde ilk defa gördüklerini söylediğini belirtti.

Yaklaşık 2,5 dönümlük serasının tamamen yıkıldığını anlatan üretici Ramazan Ersoy da "Mahsulümüz de tamamen kullanılamaz hale geldi. İlk defa köyümüzde bu kadar kar gördük. Bir yardım gelmezse yeniden seracılığa başlamamız çok zor." dedi.

Ersoy, yaklaşık 40 yıldır böyle kar yağdığını hatırlamadığını ve bu nedenle kara tedbirsiz yakalandıklarını kaydetti.