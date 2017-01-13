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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta ikiz ve sahte palaka operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 00:04

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ikiz plakalar ve Amerikan Pres Plaka (APP) tabir edilen plaka yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı, 48 plaka ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarında kullanılabileceği değerlendirilen çalıntı, yerli-yabancı araç, araç plakaları, ikiz plakalar ve APP diye tabir edilen plaka kullanan şahıslara ve bu tür plaka basımını, satışını yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar kapsamında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir iş yerinde çok sayıda plaka bulunduğu, plakaların dış görünüşü itibarıyla bir kısmının mühürlü bir kısmının ise mühürsüz olduğu belirlendi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına gereğince iş yerinde yapılan aramada, 48 mühürlü, mühürsüz ve çift mühürlü standart dışı plaka ele geçirildi. İş yeri sahibi H.K, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alındı.

Bu arada ekipler, el konulan plakalar hakkında kayıp ve çalıntı müracaatı, halen trafikteki bir araçta kullanılıp kullanılmadığı, mühürün gerçek veya sahte olup olmadığı konularında araştırma başlattığı öğrenildi.


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