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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 09:37

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Kırklareli merkezli Ankara, Uşak, Gaziantep, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ adına faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

A.K.D, M.K, M.K, M.Ş, R.D, H.T. ve A.G. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra otomobillerinin satışından gelen parayı Bank Asya hesaplarına yatırdıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock''u kullandıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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