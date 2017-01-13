Sınır hattında "güvenlik duvarı"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde beton duvar örme çalışması sürüyor.
Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki sınır hattında geçen ay iş makineleriyle başlatılan zemin hazırlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton blokların örülmesine başlandı.
Çalışmaların sürdüğü sınır bölgesinde güvenlik güçlerince önlem alındığı görüldü.
Kaçakçılık ve yasa dışı geçiş girişimlerin yaşandığı sınır hattı boyunca her biri 2 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde seyyar bloklar yerleştiriliyor.