Artvin'de istinat duvarının altında kalan işçi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen çökme sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Yoldere köyünde bir evin heyelandan etkilenmemesi amacıyla arkasına yapılan istinat duvarı inşaatında çalışan işçilerden Ekrem Şeremet (42), beton kalıplarının söküldüğü sırada yıkılan duvarın altında kaldı.
Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlarca çıkarılamayan Şeremet'e, olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla ulaşıldı.
Sağlık ekipleri, Şeremet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şeremet'in cenazesi, Artvin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.