Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 132 kilo 48 gram esrar, terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerde atkı ve bez parçası ile duvar saati ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığına, Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 zanlının Hint keneviri yetiştirerek esrar imal ve ticareti gerçekleştirdikleri ve terör örgütü PKK sempatizanı oldukları yönünde istihbarat ulaştı.

Diyarbakır ve Genç ilçesine bağlı Yayla köyü ile Lice ilçesi Örtülü köyü arasında bulunan tarlalara dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların Diyarbakır'daki ikametlerindeki aramada, 48 gram esrar, terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerde ip örgü, atkı ve bez parçası ile üzerinde "özgürlüğün bedeli" yazılı duvar saati bulundu. Yayla köyünde 2 zanlının ortak kullanımındaki ev ve eklentilerinde ise toprağa gömülü 132 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.