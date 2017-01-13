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Konya'nın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri

13 Ocak 2017 Cuma, 12:56
Konya'nın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle elektrik direklerinin yıkılmasından dolayı birçok mahalleye iki gündür elektrik sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Konya'nın bazı ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçelerde 60 santimetreyi bulan kar kalındığı, Seydişehir'de 1,5 Hadim'de ise 3,5 metreye kadar çıktı.

Kar yağışı ve rüzgar nedeniyle direklerin yıkılması, enerji hatlarının kopması sonucu, Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak başta olmak üzere bazı ilçelerin mahallelerine iki gündür elektrik verilemezken, yürütülen onarım çalışmalarının ardından bölge bölge elektrik verilmeye başlandı.

Sorunun çözülmesi için belediye ve Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Suyun da kesik olduğu bazı mahallelerde vatandaşlar, su ihtiyacını tatlı su çeşmelerinden doldurarak ve eriyen kar sularını depolayarak karşılıyor.

- "7 ilçe enerjisiz kaldı"

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Beyşehir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji nakil hatlarının kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle ilçelerde elektrik kesintisinin yaşandığını dile getirdi.

Bazı ilçelere elektrik verilmeye başlandığını anlatan Uçmazbaş, şunları ifade etti:

"Son kar yağışı ve tipinin ardından Konya'da Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük olmak üzere 7 ilçe enerjisiz kaldı. Derebucak dışındaki ilçelere enerji yeniden verilmeye başlandı. Beyşehir'e bağlı Huğlu ve Üzümlü tarafında da elektrik henüz yok. Bugün de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bölgede çalışma yürüten ekip, araç ve personel sayısını artırdık. Toplam 150 kişiye ulaşan bir ekip filosuyla çalışmaları daha da hızlandıracağız. Çalışmalarımız esnasında belediyelerimizden TSK'dan helikopter, AFAD İl Müdürlüğümüzden paletli araç desteği aldık. Helikopterle ve paletli kar araçlarıyla sahaya girerek bazı direk değişimlerini yapabildik. Bölgede 47 direğimiz yıkıldı ve direklerin olduğu kimi yerde 2 metreye ulaşan kar var. Burada çalışmak çok zor. Elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız en geç hafta sonu itibarıyla her haneyi enerjilendirmek."

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da son yağışla kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını, 1970'li yıllardan bugüne kadar görülmeyen yağışla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sadece karla değil aynı zamanda su ve elektrik kesilmelerine karşı da mücadele ettiklerini belirten Tutal, "İlçemizde elektrik direklerinin yıkılmasına sebep olan bir kar yağışı yaşandı. Su kesintisi fazla yaşanmadı. Elektriklerimiz bölge bölge verilmeye başlandı." dedi.

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