Giresun Gedikkaya turizme kazandırılacak

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GİRESUN (AA) - Giresun'da kentin büyük bir bölümünü kuş bakışı olarak görme imkanı sağlayan Gedikkaya, yürüyüş yolları, seyir terası ve sosyal tesis içeren projeyle turizme ve sosyal hayata kazandırılacak.

İsmini verdiği Gedikkaya Mahallesinde yer alan Gedikkaya, Giresun ile ilgili bir çok rivayette de yer almasıyla dikkati çekiyor. Giresun Belediyesi tarafından başlatılan Gedikkaya Projesiyle kuşbakışı olarak şehri, denizi ve dağları seyretme imkanına kavuşacak.

Belediye Başkanı Kerim Aksu, projenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yapılacak projeyle bir çok kişinin Gedikkaya'daki manzaraya hayran kalacağını belirtti. Aksu, "Giresunlular da manzarayı görebilsinler, gelebilsinler, ulaşabilsinler ve burada aileleriyle, dostlarıyla çay içebilsinler temiz hava alabilsinler, hem Giresun'un turizmine hem de sosyal yaşamına katkı sağlasın diye böyle bir projeye başladık." dedi.

Aksu, Gedikkaya'nın yüzyıllardır aynı olan ama Giresun'da yaşayan insanların yüzde 1'inin bile ziyaret etmediği, kimsenin aslında tanımadığı, sadece uzaktan baktığı bir tepe olduğuna dikkati çekerek, "Başka şehirlere ya da ülkelere baktığınızda bu tür alanların çok daha değerli çok daha turizme katkı sağladığını görüyoruz. Biz de bu değeri hayata geçirmek için bu işin sonuna geldik ve temelini atıyoruz. Başlamak yarısını bitirmektir, en kısa sürede bunu bitireceğiz, gerçekten Gedikkaya'yı da turizme kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 550 metre civarında trafiğe kapalı yol yapacaklarını dile getiren Aksu, akülü ve elektrikli araçlarla tepeye çıkış sağlanabileceğini aktardı.

İlk aşamada tepeye ulaşım sağlanacağını anlatan Aksu, "Betondan uzak o yapıyı bozmadan devam edeceğiz yol kısmında. İkinci aşamada da gelen insanlarımızın kullanacağı iki kafeterya düşünüyoruz. Bunun dışında da seyir terasları yapılacak ve bu alanda da insanlarımız Giresun'u buradan seyredebilme imkanı bulabileceklerdir. Projenin yaklaşık maliyeti 5 milyon lira." ifadelerini kullandı.















