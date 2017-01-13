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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de fabrikada patlama: 1 ölü, 15 yaralı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:06

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada 1 işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.


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