Samsun'da lise öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, lise öğrencisi genç kızdan 3 gündür haber alamayan ailese, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Emirefendi Mahallesi Babür Sokağı'nda ailesiyle yaşayan lise üçüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Kızıllık (16), 3 gün önce okula gitmek amacıyla evden ayrıldı.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine polise başvuran genç kızın ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Polis, kayıp öğrencinin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Anne Meryem Kızıllık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün önce öğle saatlerinde okulda olan kızını cep telefonundan aradığını ama cevap vermediğini söyledi.

Bunun üzerine okuluna gittiğini belirten Kızıllık, "Okulda da bulamayınca yeniden eve döndüm. Yine aradım ama bu kez cep telefonu kapalıydı. Bunun üzerine polise bildirdim." dedi.

Ağabey Orhan Kızıllık da kardeşi ne istediyse aldığını dile getirdi. Kardeşinin bulunmasını isteyen Kızıllık, "Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Bir an önce evine dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abla Sevil Türk ise cep telefonuna son günlerde sürekli SMS gelen kardeşinin birisiyle mesajlaştığını kaydetti.







