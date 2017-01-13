Bolu'da kaybolan iki kişiyi arama çalışması

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BOLU (AA) - Bolu'da, kayıp ihbarı verilen iki kişinin bulunması için Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

Mengen ilçesinde balık tutmaya giden ve geçen salı gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Furkan Özçelik (18) ile Halil Tor'u (38) Köprübaşı Barajı'nda başlayan arama çalışmalarına Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 5 balık adam, Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri katıldı.

Barajın değişik yerlerinde bulunan balık ağları toplandı. Ekipler, ağların toplanmasının ardından, barajda kaybolan kayığın bulunması için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda kayık, kıyıdan yaklaşık 70 metre uzaklıkta ve 22 metre derinlikte bulundu.

Baraj gölüne dalan ekipler, etrafı ağlarla kaplı olan kayığa yaklaşarak kurtarma çalışması yapamadı. Bu nedenle kayığın sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Arama çalışmaları kayığın bulunduğu noktada yoğunlaştı.

Kurtarma çalışmasını Özçelik ve Tor'un aileleri, yakınları ve köy sakinleri takip etti.

Özçelik ile Tor, salı günü öğleden sonra balık yakalamak için kayıkla göle açılmış ve bir daha geri dönmemişti. Kaybolan 2 kişinin yakınlarının jandarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine baraj gölünde arama çalışması başlatılmıştı.