Siirt'te 30 bin fıstık fidanı toprakla buluştu

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SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Programı" kapsamında 30 bin fıstık fidanı toprakla buluştu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca desteklenen, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Siirt Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Programı" ile Hazineye ait atıl durumdaki araziye törenle 30 bin fidan dikildi.

Vali Vekili Bünyamin Kuş, törende yaptığı konuşmada, doğa, inanç, kültür ve turizm şehri Siirt'in kendine has özellikleri bulunan bir şehir olduğunu belirterek kentin kalkınmasında lokomotif güç olarak, tarım ve hayvanlığın önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yeşil bir Siirt yaratmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini bildiren Kuş, geçen yıl il genelinde 150 bini Siirt fıstık fidanı olmak üzere yaklaşık 1 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Bu yıl hedeflerinin 250 bini Siirt fıstık fidanı olmak üzere 900 bin fidan dikmek olduğunu dile getiren Kuş, fıstıkçılığın çiftçiler için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktardı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver de GAP Eylem Planı kapsamında Orman Bakanlığınca gelir getirici türler adıyla uygulamaya konulan projelerle arazinin durumuna göre fıstık, badem, ceviz gibi gelir getirici türlerin dikilmeye başlandığını anlattı.

Siirt'te 6 köyde projelerinin uygulandığına işaret eden Ünver, "700 dekarlık alanda toprakla buluşturacağımız fidanlar, vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Dikimi gerçekleştirilen fidanların bakımı, 3 yıl boyunca teşkilatımız tarafından yapılacak. 3 yılın sonunda köylülerimize devredilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.

Törene, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, Siirt Orman İşletme Müdürü Mehmet Ali Dede, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Nevzat Amcalar ve vatandaşlar katıldı.