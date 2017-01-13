Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı

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HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneği tarafından, son bir ay içinde Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen 25 bin aileye battaniye, kömür ve gıda kolisi ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, Halepli ailelerin yardımına koşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tahliyeler bittikten sonra da aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Aygün, "Bölgede ağır kış şartlarından dolayı insanlar oldukça sıkıntılı günler yaşıyorlar. Dernek olarak ailelerimize insani yaşamsal malzemelerimizi ara vermeden ulaştırmaya gayret ediyoruz. Son bir ayda 25 bin ailemize battaniye, kömür ve gıda kolilerimizi dağıttık." dedi.

Hakkı Aygün, Suriye'nin Cerablus ve Azez bölgelerine de yardım götürdüklerini kaydetti.