Zihinsel engelli öğrencilerin kar keyfi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirdiği karla özel bir eğitim merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrencilere kar sevinci yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar yağmayan yerlerde öğrencilerin eğlenebilmesi için Göçmen Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ne Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar taşıdı.

Okulun bahçesine dökülen karları görünce şaşkınlık yaşayan engelli öğrenciler, ilk kez kartopu oynamanın ve kardan adam yapmanın tadını çıkarıp gönüllerince eğlendi.

- İlk defa kar gördüler

Göçmen Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Recep Ali Tez, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ilk defa kar gördüklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Etkinlikle öğrencilerin çok mutlu olduğunu anlatan Tez, şöyle devam etti:

"Bizim öğrencilerimiz özel öğrenci oldukları için karla oynama şansları yoktu ve bir kısmı ömründe hiç kar görmemişti ve kartopu oynamamıştı. Çocuklarımızı çok mutlu ettiler. Şu an hepsinin gözlerinden mutluluk okunuyor. Bizim bu öğrencileri karla buluşturma fırsatımız yoktu. Ama şimdi bu hizmet ayağımıza geldi. Bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ederiz."

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesine dökülen karla büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, kartopu oynadı.