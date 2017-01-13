Yayla evinde mahsur kalan aileye Jandarma yardım etti

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KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşlara jandarma ekipleri yardım etti.

İlçeye bağlı Kaplanlı Mahallesi Gökbel Mevkisi'nde yaşayan İbrahim Çelik (62) ve ailesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evinde mahsur kaldı. Çelik'in cep telefonu ile yardım istediği Hasan Hüseyin Kahrıman, durumu ilçe kaymakamlığı ve jandarma komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine arazi araçlarıyla yola çıkan ekipler, yaklaşık 2 saatte bölgeye ulaştı. Ekipler, 15 kilometreyi araçlarla giderken, yaklaşık 700 metreyi ise "hedik" adını verilen kar ayakkabısıyla yürüdü.

Yayla evine ulaşan ekipler, Çelik ailesine yanlarında getirdikleri gıda maddelerini teslim etti. Çelik, kendilerine yardım ulaştıran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Bölük Komutanı Jandarma Başçavuş Osman Özdemir, yaptığı açıklamada, 950 rakımlı arazide kalan aileyi kurtarmak için yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra araçlardan inmek zorunda kaldıklarını belirten Özdemir, "İnsanlara yardım etmek bizim asli görevimiz. Ailemizin de yardım talebini geri çevirmedik." dedi.

Mahsur kalan İbrahim Çelik de yollarının açılması talebinde bulunduklarını dile getirerek, "Bu yaşıma kadar bu kadar kar görmedim. Hayvanlarımızı çıkaramadık. Devletimiz sağ olsun. Mahsur kaldığımızı öğrenince gelip bize yardımda bulundular. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.