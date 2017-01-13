Yurtta kış

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UŞAK (AA) - Uşak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vali Ahmet Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kentte etkili olduğunu belirtti.

Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımın kapandığını vurgulayan Okur, "İl Özel İdaresine bağlı 21 ekip karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz çalışmaları sonucu kapanan 144 köy yolu ulaşıma açıldı. Şu anda tüm yollarda trafik akışı sağlanmaktadır. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor." dedi.

Okur, İzmir-Ankara karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.