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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 19:10

YOZGAT (AA) - Yozgat merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 zanlıdan 13’ü gözaltına alındı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatıldı.

Aralarında, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanlarının yanı sıra mühendis, veteriner, öğretmen, esnaf, emekli din görevlisi ve özel güvenlik görevlisinin bulunduğu 18 zanlıdan O.E, S.G, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, Ş.Ş, B.G, V.B, O.Y, H.C.Y, H.V. ve S.B. çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Zanlılardan E.T, İ.B, Y.E, M.Ç. ve B.Y.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 3 şüphelinin de daha önce "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak"la suçlanıyor.

Kadışehri ilçesinde turizm amaçlı otel projesi adı altında TKDK'dan usulsüz aldıkları hibeyle FETÖ örgütüne eleman temin etmek için öğrenci yurdu yaptırdıkları belirlene zanlıların, Yozgat’a bağlı köylerde himmet adı altında zahire ve hububat topladıkları, hayırsever vatandaşlardan bağışla aldıkları yurt arsasını üzerinden haksız para temin ettikleri, kurumu zarara uğrattıkları, kurum içinde çalışanlardan himmet adı altında para topladıkları, toplanan paraları Bank Asya üzerinden havale ederek FETÖ /PDY'ye finansman sağladıkları da tespit edildi.



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