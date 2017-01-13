Nusaybin'deki terör operasyonu

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MARDİN (AA) - Mardin Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında eski Nusaybin Belediye Başkanı DBP'li Sara Kaya'nın bulunduğu 12 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince 29 Kasımda Büyükkardeş Mahallesi'nde düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu"nda, aralarında örgütün sözde "Mardin sorumlusu", "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan'ın da bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Turan'ın üzerinden çıkan bilgi notlarının incelenmesi üzerine elde edilen bilgiler doğrultusunda Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Abdulkadirpaşa Mahallesinde kazı çalışmalarına başlanıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Kazı çalışmalarının yapıldığı alan çevresinde bulunan sırt çantası içerisinden çıkan notlarda örgütün bölge yönetiminin yazışması olduğu değerlendirilen belgede isimleri geçen, aralarında eski Nusaybin Belediye Başkanının da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştır."

Bugün Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya ve İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı

-"Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu"

Emniyet ve jandarma ekiplerince bu mahallelerde düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Gündüz Operasyonu"nda, aralarında örgütün sözde "Mardin sorumlusu", "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan'ın da bulunduğu 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan Hasan Turan için 300 bin lira ödül konulmuştu.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen örgütün sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın yardımcısı olduğu belirlenen "Musa" kod adlı teröristin ise 24 Kasım'da Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı saldırıyı planladığı belirlenmişti.