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- "İkinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz"

13 Ocak 2017 Cuma, 20:32


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Giresunspor Tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İldiz, yaklaşık iki haftalık arada yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Gaziantepspor'un ligin güçlü ekiplerinden olduğunu belirten İldiz, "İkinci yarıya onlar da iyi başlamak istiyorlar. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağız ama ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz." dedi.

İldiz, ligin ilk iki haftasında seyircileri önünde oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Şu an itibariyle bütün amacımız Büyükşehir Gaziantepspor karşısında galip gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de kaydeden İldiz, "Yeni aldığımız arkadaşlarımızın eksiklikleri var. Onları bir an önce takımın seviyesine getirmek için özel çalışmalar yapıyoruz. Onlar da takım seviyesine geldiği zaman katkıda bulunacaklardır." diye görüş belirtti.

Yeni transferlerden Promise Isaac ise Giresunspor'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Buradaki insanlar ve ortam beni heyecanlandırıyor. Benim için yeni bir rekabet ortamı. İnanıyorum ki beraber mutlu olmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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