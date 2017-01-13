Bursa'da "Şehit Köşesi" izlenime açıldı

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BURSA (AA) - Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulunda oluşturulan "Şehit Köşesi" düzenlenen törenle izlenime açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesinin desteği, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında, Bursalı şehitlerin isminin verildiği 71 okuldan 14'ünde Şehit Köşesi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Osmangazi ilçesindeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel İlkokulunda oluşturulan Şehit Köşesi'nin de törenle açıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Bursa Valisi İzzettin Küçük, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, zor günlerde gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Türk Milleti vefalıdır. Okullarda oluşturulan bu mütevazı köşe, çocuklarımızın, vatan sevgisi ile canları pahasına ülkesine sahip çıkan şehitlerimizin hayatlarını okudukça, bu değerli bilinçle yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Bu yüzden Şehit Köşesi çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Vali Küçük, şehit ailelerinin acısını paylaştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ne yapsak azdır. Acınız yüreğinizde kordur, biliyoruz ama şehit ailelerimiz, gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Evladınız bütün milletin evladı olmuştur."

Bursa'nın, şehitlerini gönüllerde yaşattığını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Abdülkadir Karlık da Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise Bursa'nın 252 şehidinin 71'inin adının okullara verildiğini hatırlattı.

Hakkari Yüksekova'da şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan'da şehitlerin değerli hatıralarının yaşatılmasının önemine değinerek, "Şehitlere sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak olacaktır. Bizler binbir güçlükle yetiştirdiğimiz evlatlarımızı o pak alınlarından öperek toprağa verdik. Onlar sizlerin de evlatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hazırlanan "Şehit Köşesi", okunan dualarla izlenime açıldı.