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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Kırşehir'deki FETÖ/PDY soruşturması

13 Ocak 2017 Cuma, 21:57

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar güvenlik önlemleri eşliğinde içeri alındı. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.R.G, M.T, A.G, E.A, H.İ.Ş, N.A, S.S, Y.G, tutuklanırken, M.Ş ve S.T, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.


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