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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:11
Malatya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

MALATYA (AA) - Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Saray Mahallesi'ndeki birlik binasına önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs kapıyı zorlayarak girdi. İçerideki bazı eşyalara zarar veren zanlı, daha sonra binadan ayrıldı. Dün gece tekrar binaya gelen zanlı, şubedeki televizyon, telefon gibi elektronik cihazları alarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şube binasındaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tek kişi olduğu görülen zanlının kapıyı zorlayarak içeriye girmesi ve iş yerini dağıtması yer alıyor.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gece il dışında olduğunu belirterek, hırsızın bir gün aralıkla 2 defa şubelerine girdiğini belirtti.

Eşyalara zarar verilmesine anlam veremediğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"İlk girdiği gece malzemeleri topluyor, gece geldiğimizde eşyalarımızı kömürlüğün içinde bulduk. Emniyete olayı bildirdik, ekipler gelip parmak izi aldı. Malzemelerimizi komşumuza bıraktık. Pazartesi günü eşyalarımızı geri getirdik. Salı sabahı geldiğimizde ise kapının açık olduğunu gördük. Televizyon ve elektronik malzemeler yoktu, güvenlik kamerası tahrip edilmişti. Kazım arkadaşımızın dizüstü bilgisayarı, bizim fotoğraf makinelerimiz ve kayıt cihazları götürülmüştü. Emniyet ekipleri tekrar geldi parmak izi aldı."

Bilgisayarı çalınan birlik üyesi Kazım Erayabakan ise olayın hemen ardından sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini, bu kişilerce sosyal medya hesabından bazı arkadaşlarından para istendiğini kaydetti.

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