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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:37

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, gözaltına alınan bir polis memuru tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri daha önce görevinden ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen F.S'yi tespit etti.

Gözaltına alınan F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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