Görme engellilerle empati için gözlerini kapatıp yemek yediler

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Karanlıkta Yemek" adlı etkinlikte protokol üyeleri ve davetliler, gözlerini siyah bantlarla kapatarak görme engellilerle empati kurmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, engellerin dünyasına karşı toplumsal duyarlılığının artırılması ve engelli bireylerin sorunlarını, onları da dahil ederek çözmek için çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla "Karanlıkta Yemek" etkinliği düzenledi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu Var, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Emekliler Derneği Mersin Şube Başkanı Cemal Akbudak, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şube Başkanı Gülcihan Ekinci ve meclis üyeleri, gözlerini siyah bantla kapatıp yemek yedi.

Başkan Kocamaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Belediye olarak Mersin'i engelsiz bir şehir yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kocamaz, şunları kaydetti:

"Bu kadar kısa süre içerisinde problemleri tamamen çözme şansınız yok ama bir yerlerden başlanması gerekiyordu. Hedefimiz Mersin'de yaşayan bütün engelli kardeşlerimizi engelsiz bir kentte yaşatabilmek. Dünyada bir ilk olacak Engelliler Kültür ve Sanat Şenliği'ni düzenleyeceğiz. Şenlikte dünyadaki bütün engelli sanatçıları Mersin'de bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Belediye olarak sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilki başaracağız. 2017 yılı sonbaharında tüm dünyadaki engelli sanatçıları Mersin'de toplayarak, bir engelliler kültür ve sanat şenliği yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili ön toplantıları yaptık."

Gözlerindeki siyah bantlarla yemeklerini yemeye çalışan davetliler de görmenin ne kadar önemli olduğunu ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çok daha iyi anladıklarını ifade etti.