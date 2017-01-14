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Denizli'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:18

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Kılınç (33) yönetimindeki 15 AF 538 plakalı otomobil, Buldan ilçesi Bozalan mevkisinde karşı yönden gelen Murat Kırmızıgül'ün (27) kullandığı 20 EF 085 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kılıç ile yolcular Zeynep Mutlu (24) ve Musa Çevik (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobildeki yolculardan Ömer Erdi Pala (23) ve Ramazan Özkurt (33), hafif ticari araç sürücüsü Kırmızıgül ile bu araçtaki yolcular Ali Rıza Kundakçı (44) ve Bekir Ertan (36) yaralandı.

Yaralılar, Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yolcuların Güney ilçesine bağlı Eziler Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çalıştığı ve sabah saatlerinde çıktıkları iş yerinden Denizli'ye hareket ettikleri öğrenildi.

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