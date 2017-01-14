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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Gençlere 15 Temmuz anlatıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:50


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için "Gençler Asla Unutmaz" projesini hayata geçirdi.

Bakanlık konferans salonunda düzenlenen galaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Özekinci, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ile Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bolu ve Afyonkarahisar'dan gelen 320 genç katıldı.

Programda, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne "canı pahasına dur diyen kahramanlar" gençlere anlatıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kum sanatçısı Veysel Çelik Demir'in 15 Temmuz temalı gösterisiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan darbe girişimi konulu belgesel gençlere izletildi.

Özekinci, yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan durumun bir Türk-Kürt, Sünni-Alevi meselesi olmadığının altını çizerek, "Yaşadığımız mesele hak ile batılın mücadelesi. Bu kutlu mücadelede siz gençlerimiz hakkın yanında yer aldınız." dedi.

Darbe girişimini gençlere anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Özekinci, "Burada gördüğünüz olayların hiçbiri mizansen değil. Hepsi yaşanmış olaylar. Memleketlerinize döndüğünüzde burada darbe girişimine ilişkin en ince ayrıntısına kadar öğrendiklerinizi lütfen arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşın. Bu darbe girişimini ve hain odakları deşifre edin. Yaşananları unutmayalım, unutturmayalım. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ da o gece yaşadıklarını anlattı. Rukiye Dağ'ın duygusal konuşmasının ardından gençler şehit eşini ayakta alkışladı.

Etkinlik, katılımcıların Anadolu Ajansının 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezmesiyle sona erdi.


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