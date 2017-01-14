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BURSA (AA) - Bursa'da Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince gerçekleştirilen "Bursa 3. Hamsi ve Kültür Festivali"nde pişirilen 2 ton hamsi, vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu yıl 3'üncüsü yapılan festival, Bursa Rizeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği binası önünde gerçekleştirildi.

Kurulan çadırlarda pişirilen hamsiler, katılımcılara dağıtıldı. Ekmek arası olarak yaklaşık 2 ton hamsinin dağıtıldığı etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Dernek Başkanı Hızır Ofluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin artık Bursa'da geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Festivali her geçen sene daha da genişleterek yapmaya çalıştıklarını anlatan Ofluoğlu, "Biz bu festivali hamsi ve horon adıyla yapıyorduk. Yaşanan terör olaylarından dolayı horonu kaldırarak 'Hamsi ve Kültür Festivali'ne çevirdik. Kardeşlik havasında festivalimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ofluoğlu, festivalde hamsilerin Sinop'tan getirildiğini belirterek, 200 kilo ayçiçek yağı, 2 bin 500 ekmek, 100 kilo mısır unu ve 3 çuval soğanının kullanıldığını aktardı.

Hızır Ofluoğlu, festivale katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a da teşekkür etti.











