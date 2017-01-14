Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fofana, Omeruo, Garcia, Berkan Emir, Taha Yalçıner (Dk. 40 Vagner Love), Aissati, Emre Akbaba, Candeias, Guerrier, Plet
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Recep Niyaz, Tuszynski (Dk. 12 Ahmet İlhan Özek), Dhurgham İsmail, Jantscher, Kweuke
Goller: Dk. 2 Kweuke, Dk. 34 Dhurgham İsmail (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 27 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Özgür Çek'in soldan kullandığı korner atışında Kweuke şık bir kafa vuruşuyla topu Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1
10. dakikada Berkan Emir, korner atışında topu Aissati'ye gönderdi. Aissati'nin ceza sahasına ortasında Guerrier kafayla vurdu. Top rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.
34. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahasına ortasında topa Dhurgham İsmail kafayla vurarak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
36. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında, Omeruo son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.