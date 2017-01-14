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Anayasa değişikliği teklifi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:10

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Türkiye'ye ucube bir sistem dayatılıyor. Türkiye, anayasal devletten, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştürülüyor." görüşünü savundu.

Budak, yazılı açıklamasında, birkaç meslek kuruluşu dışında, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin değişiklikler konusunda kapsamlı bir değerlendirme ortaya koymadığını belirtti. Ne TBMM'de ne de sokakta sağlıklı bir tartışma ortamı olduğunu ileri süren Budak, "Türkiye böylesine bir baskı ortamında, toplumsal uzlaşma metni olması gereken, tüm toplumu kucaklaması gereken anayasa değişikliğini görüşüyor." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliklerinin bir ilke veya öngörüye dayanmadığını, bu yönüyle de sistematik bir bütünlük göstermediğini iddia eden Budak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ucube bir sistem dayatılıyor. Türkiye, anayasal devletten, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüştürülüyor. Bir ilke, bir öngörü yok. Tamamen fırsatçılık. Alçak 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL'in oluşturduğu baskı ortamı içinde, sokakta ve TBMM'de tartışılmadan hemen geçirmek istiyorlar. Halkın önüne gittiğinde de yine kutuplaşmadan medet umuyorlar. Ancak daha çok düşman yaratarak, daha çok kutuplaştırarak varılacak yer barış ve huzur olmayacaktır. Anayasalar düşman yaratarak, kutuplaştırarak değil, uzlaşma ile ortak akılla yapılırsa ülkeye barış ve huzur getirir. Tek adam diktatörlüğü değil, demokrasi, hukuk, adalet ve kuvvetler ayrılığı güçlendirilirse barış ve huzur gelir. Ancak öyle görülüyor ki AKP huzurlu bir Türkiye istemiyor."

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