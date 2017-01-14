"30. Yerel Medya Özendirme Yarışması"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) bu yıl 30'uncusunu düzenleyeceği "Yerel Medya Özendirme Yarışması"na başvurular 16 Ocak'ta başlayacak.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın başvuruları, 16-31 Ocak arasında yarışma adına açılan internet sitesinden yapılacak.

Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenecek yarışmada, "Yerel Haber, Köşe Yazısı, Mizanpaj, Araştırma, Röportaj, Haber Fotoğrafı, Televizyon Haberi, Radyo Haber Programı, Yerel İnternet Haber Sitesi ve Yerel İnternet Haberi" kategorilerinde ilk 3'e giren çalışmalar ve "15 Temmuz'u En İyi Anlatan Fotoğraf" dalında "Mustafa Cambaz Özel Ödülü" ile toplam 31 ödül verilecek.

Jüri tarafından kategorilerinde birinciliğe layık görülen esere 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin 500 lira ödül verilecek. Mustafa Cambaz Özel Ödülü de birincilikle eş değer olacak.

Yarışmaya Türkiye'den tüm yerel medya profesyonelleri katılabilecekken, yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanlar ise kapsam dışında olacak.

Her adayın en fazla 2 eserle katılabileceği yarışmaya başvurular, "http://ymo.byegm.gov.tr/YMO" internet adresinden yapılabilecek.

Sonuçlar ise mart ayında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün "http://www.byegm.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.