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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus'un Gafsa vilayetinde frenk yemişi meyvesi yağı üretimi ve distilasyon merkezi açtı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "Tarımsal Üretim Projeleri" kapsamında kurulan tesisin açılışına, TİKA bölge sorumluları, Gafsa Valiliği bölge temsilcisi, partner kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada, yağ üretimi ve distilasyon merkezinin, Tunus'un ve bölgenin en önemli doğal kaynaklarından olan frenk yemişi meyvesinin pazarlanabilmesi ve bölge halkına istihdam imkanı sağlaması amacıyla kurulduğu belirtildi.

Projeyle, bölgede yetişen frenk yemişi meyvesinden yağ, sirke, un ve küspe üretilerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, tesisin bölgede 50 kişiye istihdam sağladığı ifade edildi.

Açılış sonrası tesiste incelemelerde bulunan TİKA yetkilileri, projenin bölge halkı nezdinde başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti.

Gasfa valiliği yetkilileri de Tunus'taki başarılı projelerinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Tesiste üretilen frenk yemişi yağı, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde sağlık ve kozmetik sektörlerinde yoğun talep görüyor. Frenk yemişi meyvesinin çekirdeğinden üretilen yağın 1 litresi, yaklaşık 1 ton meyveden elde ediliyor.