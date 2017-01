KÜTAHYA (AA) - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, "Türkiye üzerine oynanan oyunlar ve birtakım yapılan operasyonlar var. Algı ve fiili operasyonlar birlikte gerçekleştiriliyor. Bunun bir tek amacı var ve bunu hepimiz bilelim. Güçlü bir Türkiye bölgede herkesi rahatsız ediyor." dedi.

Güral, Ege Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun (EGAFED), 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, fevkalade bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, iş dünyasının daha da kenetlenmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Türkiye üzerine oynanan oyunlar ve yapılan birtakım operasyonlar olduğunu dile getiren Güral, şöyle konuştu:

"Umudumuzu ve güvenimizi kaybedemeyiz. Kendimize, ülkemize ve ekonomimize güveneceğiz. Türkiye üzerine oynanan oyunlar ve birtakım yapılan operasyonlar var. Algı ve fiili operasyonlar birlikte gerçekleştiriliyor. Bunun bir tek amacı var ve bunu hepimiz bilelim. Güçlü bir Türkiye bölgede herkesi rahatsız ediyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği topluluğunun tüm ülkeleri üzerimize çeşitli rol modelleriyle geliyorlar. Terörü kullanıyorlar. Kendileri savaş çıkartmıyorlar. Ama bizi savaşın içerisindeki bir ülke pozisyonunda tutup ülkemizin algısını zedeleme gayreti içerisindeler."

Dolar ve kurların bu işin bir parçası olduğunu, bunun önüne geçilmesi için de faizlerin artırılmasının öngörüldüğünü kaydeden Güral, şunları söyledi:

"Faizlerin artırıldığı bir ülkede sanayici yatırım yapabilir mi? Yapamaz. İstihdam sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Yeni katma değerler oluşturabilir mi? Sanayileşmesi olmayan bir ülke maalesef bunu da yapamaz. İthalata dayalı, ekonomisi dışarıya bağlı, cari açığı her geçen gün büyüyen güçsüzleşen bir ekonomiye sebep verir. Bu anlamda bu oyunun lütfen hepimiz farkına varalım ve ülkemize, kendimize sektörlerimize güvenerek her zamankinden daha fazla kenetlenelim. İş dünyasının temsilcileri olarak üzerimize düşen tüm görevleri her zamankinden daha fazlasıyla yapma gayreti içinde olalım."

Güral, iş dünyasının içinde bulunduğu dönemden şikayet etme lüksü olmadığını belirterek, iş dünyasının üzerine düşeni yapması ve hız kesmeden yatırımlarına devam etmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan tek listeyle gidilen EGAFED'in 7. Olağan Genel Kurulunda, Muğlalı iş adamı Süleyman Erdaş başkanlığa seçildi.