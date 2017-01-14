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Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:08

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangında yaşamını yitirenler ile yaralanan öğrencilerin ailelerine Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Hayvancılığı Geliştirme Projesi "kapsamında 531 kıl keçisi, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi " kapsamında da 6 bin ceviz ve 3 bin elma fidanı dağıtıldı.

Adana Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Aladağ ilçesi Kışlak Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

Türkiye'nin büyük badireler atlattığını belirten Horozoğlu, "Bu badireleri atlatmak için Cumhurbaşkanımız tarafından milli seferberlik ilan edildi. Bu seferberliğin bir bölümü cephede savaşmak, bir bölümü de halkımızın bu tür terör hadiselerinde uyanık olması ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmasıdır. Şu anda bizim elimizden gelen uyanık olacağız ve teröre ve bölücülerine fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Horozoğlu, seferberliğin bir bölümünün de vatandaşın bütün hizmetine koşmak olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşa hizmet etmenin en güzel örneklerinden birini yapmaya çalışıyoruz. Aladağ'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımızın bir nebze olsun acılarını dindirebilmek için devletimiz bir takım desteklerde bulunmaya gayret ediyor. Bundan sonra da yol olsun su olsun vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat yaşaması için devlet elinden gelen gayreti özellikle bu bölgede sürdürecektir. Keçi, ceviz ve elma fidanının dağıtılmasındaki amaç vatandaşlarımızın sofrasına bir kap daha fazla koyması için nasıl bir katkımız olabilir bunu düşünüyoruz."

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı bu projeyle ailelerin acılarının kapanmayacağını ancak devletin ve bakanlığın bu ailelerin yanında olduğunun bilinmesi açısından projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Yangında kızını kaybeden Hasan Maden de dağıtımda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, acımızı bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyorlar." dedi.

Konuşmalarından ardından, kamyonlara yüklenen keçiler ve fidanlar ailelere teslim edildi.

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