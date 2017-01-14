Tekirdağ'da 2 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Kapaklı'da işlenen 2 cinayetin zanlılarından biri olarak aranan H.T'nin 59 TZ 271 plakalı araç ile Çerkezköy'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla otomobili Gazi Osman Paşa Mahallesi Artan Sokak'ta durdurarak H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne götürülen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

- Olay

Kapaklı'da 2014 yılında bir barda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili şüphelilerden T.M. yakalanmış, H.T'nin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.



