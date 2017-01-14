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Sokak kedilerine minyatür konak

14 Ocak 2017 Cumartesi, 19:07
Sokak kedilerine minyatür konak

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi tarafından, sokak kedileri için iki katlı tarihi Kaleiçi konağının minyatürü olarak yapılan 18 kedi evi, parklara yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla son iki yılda 33 kedi evi yapıldı.

2016 yılında da belediye atölyelerinde üretimi gerçekleştirilen, çatısı, pencere ve kapısı ile iki katlı tarihi bir Kaleiçi konağının minyatürü olan 18 kedi evi, parklara monte edildi.

İçerisinde mama ve su kaplarının da yer aldığı evlerin bakımını ve kedilerin temel ihtiyaçlarını, mahalle sakinleri ve hayvan severler karşılıyor. Belediye ekipleri, mama sıkıntısı yaşanan noktaları düzenli olarak gezerek, boşalan mama kaplarını dolduruyor.

Hayvan severlerden İrem Filiz Dalkılıç, özellikle kış aylarında kedilerin üşüyüp, aç kaldığını bunun için kedi evlerinin büyük ihtiyacın karşıladığını belirtti.

- "Geçen yıl 2 bin 94 kedi ve köpeği kısırlaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da sokak hayvanları için festival düzenleyen bir belediye olduklarını ifade etti.

Kedi evleri çalışmasıyla ortak kullanım alanlarını hayvanlarla paylaşmayı amaçladıklarını belirten Uysal, bunun için de parklardaki kedi evlerini mahalle sakinlerine emanet ettiklerini bildirdi. Uysal, çevre ve toplum sağlığını korumak istediklerini belirtti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak geçen yıl 2 bin 94 kedi ve köpeği kısırlaştırdıklarını, kedi evleriyle 51 noktaya dışkı üniteleri yerleştirdiklerini, 20 ayrı noktaya mama ve su kabı montajını yaptıklarını ifade etti.

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