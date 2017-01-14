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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında

14 Ocak 2017 Cumartesi, 23:42

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir spor salonundaki televizyonu çalan kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Cami Sokak'taki bir spor salonu işletmecisi, içerideki televizyonun olmadığını fark etti.

İş yeri sahibi Deniz G.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli bir kişinin kapıyı bir aletle açıp içeri girdiği, burada bulunan televizyonu alarak iş yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekiplerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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