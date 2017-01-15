Artvin'de kaybolan alzaymır hastasının cesedi bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının cesedi dere içinde bulundu.
Taraklı köyünde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki alzaymır hastası Mine Cebir'i bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri, dedektör köpeklerin yardımıyla arama çalışması başlattı.
Ekipler, yaşlı kadını, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki dere içinde ölü buldu.
Kıyıya çıkarılan Cebir'in cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsiye gönderilecek.
Borçka ilçesine bağlı Taraklı köyünde ailesiyle yaşayan Cebir, 3 gün önce kaybolmuştu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.