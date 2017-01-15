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Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:26

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na ilişkin, "Üretimin merkezi Bursa'nın modanın ve tasarımın da merkezi haline gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuş, yazılı açıklamasında, Bursa'yı, Türkiye ve yakın coğrafyada fuarcılığın merkezi haline getirmek için TÜYAP Bursa Fuarcılık ile güçlerini birleştiren BTSO'nun, 2017 yılına Junioshow Fuarı ile start verdiğini, 10-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuarın, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni yılın modasını da belirlediğini ifade etti.

Fuar kapsamında "Genç Tasarımcılar Yarışması" ve "Junio Defile" düzenlendiğini, Bursalı firmaların yeni kreasyonlarının yer aldığı "Trend Alanı"nın da ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü aktaran Kuş, ayrıca BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık iş birliğiyle 50 ülkeden fuara katılan yabancı alıcılarla Bursalı firmaları bir araya getiren alım heyetleri organizasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Kuş, BTSO'nun "Ticari Safari Projesi" kapsamında Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere, Rusya, Avustralya, Kanada ve Türk cumhuriyetlerden gelen iş dünyası temsilcilerinin, Bursalı firmaların hem stantlarını hem de üretim atölyelerini yerinde inceleme fırsatı yakaladığını, yabancı alım heyetlerinin, Türkiye'nin bebe çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretim üssü Bursa'da firmalarla da önemli ticari anlaşmalara imza atıp, ülkelerine döndüğünü ifade etti.

Endüstri ve üretim şehri Bursa'nın fuarcılık çalışmalarıyla ihracatının ve rekabetçiliğinin daha da güçlendiğini vurgulayan Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursalı firmaların BTSO'nun yürüttüğü UR-GE projeleri ve fuarcılık çalışmalarıyla kabuğunu kırıp dünya pazarlarında önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kuş, Bursalı firmaların "Junioshow" sayesinde yeni ufuklar kazandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Böyle bir organizasyonu yaparken bizim çıkış noktamız BEKSİAD ile oluşturduğumuz UR-GE Projesi oldu. Fuarlarla farklı bir vizyona kavuşan firmalarımız, yeni dönemde tasarım anlamında da önemli aşamalar kaydetti. Üretimin merkezi Bursa'nın modanın ve tasarımın da merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Sektör temsilcilerimizden gelen yoğun taleple üzerine 2017 yılında fuarımızı iki kez düzenleme kararı aldık. Temmuz ayında Junioshow'u bir kez daha ziyaretçilerle buluşturacağız. Bursa'nın geleceğini moda ve tasarımla şekillendirdiğimiz bu süreçte projelerimize destek sağlayan ve fuarımızda yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum."

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