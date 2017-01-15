15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zeytinburnu'nda binanın çökmesi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:03

ORDU (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Mehmet Kaan Özdener, Ordu'da toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan çocuğun cenazesi, Zeytinburnu Belediyesi cenaze nakil aracıyla Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi.

Samur Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından Özdener'in cenazesi, Kumru Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Burada, bitkin oldukları gözlenen baba Orhan Yusuf ile anne Lena Özdener, taziyeleri kabul etti.

Minik Özdener'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Karaca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özdener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, aynı olayda yaralanan Mehmet Kaan Özdener'in ikiz kardeşi Ahmet Özdener'in İstanbul'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Yılın 12 ayı ata sporunu dünyaya tanıtacağız&quot;
YEREL

"YILIN 12 AYI ATA SPORUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ"
Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası
YEREL

GÜREŞ: BÜYÜK ERKEKLER SERBEST TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
CHP Fatsa Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

CHP FATSA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
&quot;Ordu gol gol gol&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

"ORDU GOL GOL GOL" FOTOĞRAF SERGİSİ
ODÜ, sağlıkta Ordu'nun can damarı
YEREL

ODÜ, SAĞLIKTA ORDU'NUN CAN DAMARI
Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı
YEREL

SERBEST GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ORDU'DA BAŞLADI
İki farklı kültürün güreşçileri karşılaştı
YEREL

İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN GÜREŞÇİLERİ KARŞILAŞTI
Fatsa Belediyespor için birlik ve beraberlik gecesi
YEREL

FATSA BELEDİYESPOR İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ