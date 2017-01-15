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BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gördü.

Yer yer yoğun sisin ve kar yağışının etkili olduğu Uludağ'ın ''oteller bölgesi''ndeki yollarda, zaman zaman tıkanmalar ve araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşların Uludağ'a çıkmak için sıklıkla kullandığı teleferikte de hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ile günübirlikçiler, karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı. Yer yer sisin hakim olduğu Uludağ'da, bazı vatandaşların kızaklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçilerden Işıl Gönül, kışın hafta sonu tatilini geçirmek için en güzel yerin Uludağ olduğunu ifade ederek, ''Ben ve ailem, her hafta sonu mutlaka Uludağ'a çıkıyoruz. Burasını temiz havası ve güzel manzarası için tercih ediyoruz." dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bursa kent merkezinde dün gece başlayan sağanak aralıklarla etkili oluyor.