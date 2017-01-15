Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Bersan Duran
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Gürcan, Haluk (Dk. 59 Nezir), Şamil (Dk. 75 Mustafa Tahir), Reşo, Oğuzhan (Dk. 90+4 Veysi), Vedat, Süleyman, Berat Ali
MKE Ankaragücü: Emre, Alihan, Orhan, Ömer (Dk. 88 Murat), Mehmet, Harun, Erhan, Onur (Dk. 81 Mustafa), Muharrem Ozan (Dk. 65 Enes), Muhammed, Sezgin
Goller: Dk. 35 Vedat (Aydınspor 1923), Dk. 51 Erhan (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 32 Alihan, Dk. 83 Ömer (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Vedat (Aydınspor 1923)
AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.