Şehit silah arkadaşlarını mezarı başında andılar

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SAKARYA (AA) - Şırnak'ta, yaklaşık 24 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Fatih Kemal Yarar'ı unutmayan komutanları ve silah arkadaşları, şehidin Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki mezarını ziyaret ederek, dua etti.

İzmir'in Foça ilçesinde askerliğini yapan ve 23 Aralık 1993'te Olağanüstü Hal (OHAL) Bölgesi'ndeki Şırnak'a görevlendirilen Yarar, 8 Ocak 1994'te bölücü terör örgütüne yönelik bir operasyona katıldı. O gece silah arkadaşlarına şehit olacağını söyleyip helallik isteyen Fatih Kemal Yarar, 9 silah arkadaşıyla birlikte operasyonda şehit düştü.

Aradan geçen 24 yıla rağmen Yarar'ı unutmayan o dönemin komutanları ile silah arkadaşları, "Kader Birliği" adı altında düzenledikleri toplantıda, Fatih Kemal Yarar'ın Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Yarar'ın mezarına karanfil bırakan komutanları ve silah arkadaşları, dua etti.

Şehidin mezarı başında düzenlenen programda konuşan eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı emekli Tümamiral Ömer Vedat Ersin, çok anlamlı bir etkinliği ifa ettiklerini söyledi.

Etkinliğin resmi bir hüviyetinin olmadığını, gaziler ile Mehmetçikler'in silah arkadaşlığı duygusuyla organize ettikleri bir faaliyet olduğunu anlatan Ersin, "Hem böyle bir bölüğe hem de böyle arkadaşlara komuta ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Şehitlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, temellerinde üniterlik ve laiklik yatan bu cumhuriyeti korumak için canlarını verdi. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Şehit babası Salim Yarar da (74), 8 Ocak'ta yapılması planlanan etkinliğin olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendiğini belirterek, Türkiye'nin her ilinden gelen misafirlere teşekkür etti.

Programın sonunda Şehit Fatih Kemal Yarar'ın silah arkadaşı Murat Kahyaoğlu ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.