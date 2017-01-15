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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

15 Ocak 2017 Pazar, 21:06
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Alaçam istikametine giden Bedirhan Dişli (21) yönetimindeki 55 NE 565 plakalı otomobil, Bafra ilçesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 TN 781 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Ağır yaralanan ve araçta sıkışan Bedirhan Dişli ile ablası Elif Nur Dişli (24) itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Elif Nur Dişli hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, Bedirhan Dişli, özel hastanede tedavi altına alındı.




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