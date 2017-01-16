Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in Maltepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/13.00)​





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında TOBB kabul salonunda düzenlenecek Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sabancı Kültür Merkezi'nde, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Günü ve Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İzmit/10.00)





EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

2- TÜİK, 2016 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile aynı yılın aralık ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- İBB Şehir Tiyatroları’nın öncülüğünde, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi’ne, teröre tepki yürüyüşü düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

2- Kosovalı altı ünlü ressam, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë" sergisinde bir araya geliyor.

(İstanbul/16.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 17. haftanın son maçında Giresunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşacak.

(Giresun/18.30)

3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı yarı finallerinde VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.00)

4- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Fas maçları yapılacak.

(Oyem/19.00/22.00)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.