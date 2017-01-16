16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2017

16 Ocak 2017 Pazartesi, 00:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürhan Fişek'in Maltepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/13.00)​


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında TOBB kabul salonunda düzenlenecek Odalarda ve Borsalarda Kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sabancı Kültür Merkezi'nde, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Günü ve Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İzmit/10.00)


EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

2- TÜİK, 2016 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile aynı yılın aralık ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


KÜLTÜR SANAT

1- İBB Şehir Tiyatroları’nın öncülüğünde, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden Şehitler Tepesi’ne, teröre tepki yürüyüşü düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

2- Kosovalı altı ünlü ressam, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë" sergisinde bir araya geliyor.

(İstanbul/16.30)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta Osmanlıspor-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 17. haftanın son maçında Giresunspor ile Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşacak.

(Giresun/18.30)

3- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı yarı finallerinde VakıfBank-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/19.00)

4- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Fas maçları yapılacak.

(Oyem/19.00/22.00)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamaları
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 1. TUR OYLAMALARI
Voleybol: 18 Yaş Altı Bayanlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

VOLEYBOL: 18 YAŞ ALTI BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL

OSMANLISPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Rahşan Ecevit eşinin kitaplarını imzaladı
YEREL

RAHŞAN ECEVİT EŞİNİN KİTAPLARINI İMZALADI
Brezilya'daki cezaevi isyanı kontrol altına alındı
YEREL

BREZİLYA'DAKİ CEZAEVİ İSYANI KONTROL ALTINA ALINDI

İran'da 2 günde 20 idam
YEREL

İRAN'DA 2 GÜNDE 20 İDAM
11. Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL

11. ANKARA KİTAP FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı Seçimi sonuçlandı
YEREL

CHP GÖLBAŞI İLÇE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLANDI
MEB'in yeni müfredat taslağı
YEREL

MEB'İN YENİ MÜFREDAT TASLAĞI
Hokey: 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Şampiyonası
YEREL

HOKEY: 21 YAŞ ALTI ERKEKLER AVRUPA SALON ŞAMPİYONASI
Beşiktaş'a Ankara'da coşkulu karşılama
YEREL

BEŞİKTAŞ'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KKTC'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
ASEAN'ın dönem başkanlığı Filipinler'de
YEREL

ASEAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI FİLİPİNLER'DE
Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
YEREL

HENTBOL: 2020 ERKEKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
YEREL

SENKRONİZE BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Voleybol: Kadınlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: KADINLAR KUPA VOLEY
Öğrenciye &quot;şişirilmiş not&quot; veren özel okullara para cezası
YEREL

ÖĞRENCİYE "ŞİŞİRİLMİŞ NOT" VEREN ÖZEL OKULLARA PARA CEZASI
Ankara'da iş adamına silahlı saldırı
YEREL

ANKARA'DA İŞ ADAMINA SİLAHLI SALDIRI

Başkentte 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi
YEREL

BAŞKENTTE 2 KİŞİNİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM
&quot;DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı&quot;
YEREL

"DEAŞ İLE MÜCADELE İTTİFAKI TOPLANTISI"