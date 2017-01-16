16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da trafik kazası: 15 yaralı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 08:07

ADANA (AA) - Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 3183 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile tarım işçilerini taşıyan 33 CMC 85 plakalı midibüs, Adana- Mersin yolu Hal kavşağında çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Aşkım Tüfekçi, Adana Devlet ve Numune Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

- Midibüs sürücüsü sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle midibüs sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Olay yerine çağırılan itfaiye ve CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Anne ile kızını yaralayıp intihara kalkıştı
YEREL

ANNE İLE KIZINI YARALAYIP İNTİHARA KALKIŞTI
Adana'da ahşap binada yangın çıktı
YEREL

ADANA'DA AHŞAP BİNADA YANGIN ÇIKTI
Adana'da marketten silahlı soygun
YEREL

ADANA'DA MARKETTEN SİLAHLI SOYGUN
Çukurova 10. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL

ÇUKUROVA 10. KİTAP FUARI'NA YOĞUN İLGİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Kamyonla geçirilen kar halkın eğlencesi oldu
YEREL

KAMYONLA GEÇİRİLEN KAR HALKIN EĞLENCESİ OLDU
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengine saldırı
YEREL

ŞEHİT CENAZESİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNE SALDIRI

Hayati Koca &quot;Masiva&quot;yı okurlarına imzaladı
YEREL

HAYATİ KOCA "MASİVA"YI OKURLARINA İMZALADI
Sözlü: &quot;Esnaf, şehir ekonomisinin bel kemiğidir&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ESNAF, ŞEHİR EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİDİR"
Adana'da bayan hentbol şöleni
YEREL

ADANA'DA BAYAN HENTBOL ŞÖLENİ
Adana'da kar eğlencesi
YEREL

ADANA'DA KAR EĞLENCESİ
15 Temmuz şehit ve gazileri futbolla anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ FUTBOLLA ANILDI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 20. yılını kutladı
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 20. YILINI KUTLADI
Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları
YEREL

ADANA İTFAİYESİNDE EĞİTİM VE TATBİKAT ÇALIŞMALARI
Aladağ'da kıl keçisi, ceviz ve elma fidanı dağıtıldı
YEREL

ALADAĞ'DA KIL KEÇİSİ, CEVİZ VE ELMA FİDANI DAĞITILDI
Kepçeyle duvarı delerek güvercin çaldılar
YEREL

KEPÇEYLE DUVARI DELEREK GÜVERCİN ÇALDILAR
Sarıçamlı kadınlar zumba ve plates yapacak
YEREL

SARIÇAMLI KADINLAR ZUMBA VE PLATES YAPACAK
Çetin'den engelliye akülü araç sözü
YEREL

ÇETİN'DEN ENGELLİYE AKÜLÜ ARAÇ SÖZÜ