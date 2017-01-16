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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:56
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

BOLU (AA) - TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesinde, D-100 karayolunun ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan kar yağışı, Bolu kent merkezinde etkisini gösteriyor.

Yağışların kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde olması ve hava durumunun birkaç güne kadar bu şekilde seyretmesini beklediklerini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, perşembe günü etkili olacak kar yağışının ise cuma günü yerini açık havaya bırakacağını bildirdi.

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