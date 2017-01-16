16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'daki terör soruşturması

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:03

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunç hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında gözaltına alınan Tunç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Amatör lig maçında saha karıştı
YEREL

AMATÖR LİG MAÇINDA SAHA KARIŞTI
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG 1. GRUP
Çatak'tan Halep halkına yardım
YEREL

ÇATAK'TAN HALEP HALKINA YARDIM
Çatak'ta &quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

ÇATAK'TA "HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI

Yönetmen Ceylan, Muradiye Şelalesini görüntüledi
YEREL

YÖNETMEN CEYLAN, MURADİYE ŞELALESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Van Büyükşehir Belediyespor'dan bir transfer daha
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN BİR TRANSFER DAHA
Erçek Gölü buz tuttu
YEREL

ERÇEK GÖLÜ BUZ TUTTU
Donan şelale büyüleyici görüntüsüyle hayran bırakıyor
YEREL

DONAN ŞELALE BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜSÜYLE HAYRAN BIRAKIYOR